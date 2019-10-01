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رياضة

راموس يعادل رقم نجم برشلونة فى دورى أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:29 م
سيرجيو راموس
سيرجيو راموس
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محمد رشاد
سجل سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، هدفًا في شباك كلوب بروج، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفجر كلوب بروج البلجيكي، مفاجأة من العيار الثقيل، بتسجيله هدفين خلال الشوط الأول من اللقاء، إلا أن الملكي استطاع أن يعود في الشوط الثاني وسجل هدفين، عن طريق سيرجيو راموس وكاسيميرو، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن منافسات المجموعة الأولى في التشامبيونزليج.

وبحسب شبكة "أوبتا" فإن راموس واصل التسجيل في دوري أبطال أوروبا للموسم العاشر على التوالي.

وعادل راموس بذلك، رقم جيراد بيكيه، مدافع برشلونة، الذي يعتبر أول مدافع في تاريخ المسابقة الأوروبية يصل إلى هذا الرقم.

وأشارت "أوبتا" أيضًا إلى أن راموس عادل كذلك رقم المدافع الإنجليزي السابق، جون تيري، لاعب تشيلسي، كأكثر مدافع تسجيلًا لأهداف من رأسيات، منذ موسم 2003/2004.

وشارك راموس في تتويج ريال مدريد بـ4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، خلال 5 مواسم.
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