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منوعات

غدا في دبي .. مايكروسوفت تطلق Windows 10X لهذه الأجهزة فقط

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:37 م
صدى البلد
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كريم جمال
تستعد شركة مايكروسوفت العالمية للكشف عن العديد من منتجاتها فى حدثها الأهم الموافق غدًا 2 أكتوبر الجارى فى جيتكس 2019، ومن ضمنها نظام تشغيل Windows 10X الخاص بالأجهزة صاحبة الشاشات المزدوجة.

وبحسب موقع ذا فيرج، هناك تسريبات أن النظام الجديد سيكون مخصصا فقط للأجهزة صاحبة الشاشات المزدوجة، والقابلة للطى أيضًا، وذلك يأتى ضمن قائمة متعددة سيتم الكشف عنها غدًا فى الساعة 10 صباحًا مع بدء المؤتمر الخاص بالشركة.

كما ستشكف مايكروسوفت عن أجهزة نوت بوك جديد بمواصفات عالية وأحجام رشيقة، ولكن على رأسها التابلت - كمبيوتر، الذى يكون من الخارج "جهاز لوحى"، ومن الداخل جهاز كمبيوتر احترافى.

يذكر أن مايكروسوفت تشارك فى مؤتمر جيتكس الرقمى الـ 39، حيث ستضم مايكروسوفت حوالى 32 شريكًا إقليميًا ودوليًا، بالإضافة لمزودي خدمات الإنترنت.
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