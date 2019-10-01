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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباراة اليوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:39 م
صدى البلد
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أحمد هاني
شهد اليوم الثلاثاء إقامة مباراة واحدة بالدوري المصري الممتاز عندما التقي الجونة الجريح مع مضيفه الاتحاد السكندري زعيم الثغر.

انتهت المباراة بين فريقي الجونة والاتحاد السكندري، بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد، على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وبعد نهاية المباراة يرصد لكم موقع "صدى البلد" ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي..
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية مباراة اليوم
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