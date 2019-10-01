أحمد موسى يعرض تقريرا مصورا من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية .. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا من داخل أحد المجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة.



تضمن التقرير، المذاع ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» رصد لآراء المواطنين في أسعار السلع الغذائية، وجودتها، مؤكدين أن الأسعار مخفضة بشكل كبير، وبجودة أفضل.



وأكد القائمين على المجمع الاستهلاكي، أنه يتم تقديم جميع المنتجات والأصناف، وبأسعار في متناول الجميع، مؤكدين أن المجمع يتبع وزارة التموين، ويعرض سلع فرز أول.



