تعليق ناري محمد الباز عن رفع مواطنين من دعم بطاقات التموين.. فيديو

أكد الإعلامي محمد الباز، أن قرارات الحكومة المصرية ليست قرآنا، والأخطاء بها واردة ويمكن مراجعتها، مشيراُ إلى أن هناك بعض القصور في تطبيق قرار رفع الدعم عن غير المستحقين، ولكن هناك وعي لمعالجة تلك الأخطاء.



وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين، أصدر بيان هام اليوم بشأن رفع الدعم عن بعض المواطنين، مؤكدًا على أن هناك 12 نقطة مهمين للغاية في البيان، وأن البعض يتوهم أن الدعم سيرفع بشكل كامل ويذهب إلى أماكن مربية، وهذا الكلام غير صحيح.



وأكد الباز"، إن مكاتب التموين مستمرة فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع، مؤكدًا أنه تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية.



وأوضح أن من تم حذفه من البطاقة، فلن يتم منعه من صرف الخبر المدعم، والاستبعاد مقتصر فقط على السلع، مؤكدًا أن المديريات ومكاتب التموين تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وأنها ستقدم جميع البيانات المطلوبة للمواطنين وعليهم تسهيل الأمور ونصيحة المتظلمين.



وأشاد الباز، بقرار استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات، من الفئات الاولى بالرعاية والاسر الأكثر احتياجا، مثل أصحاب الدخل او المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات واصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدى تكافل وكرامة وغيرهم من الأسر الأكثر احتياجًا.



وأضاف أنه بالنسبة لتظلمات امتلاك سيارة، فعلى المواطن تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع موديل السيارة و صورة البطاقة التموينية، وبالنسبة للكهرباء وفواتيرها، فإنه يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.



وأوضح أن تظلمات الحيازة الزراعية، يقوم المواطن بتقديم شهادة معتمدة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية توضح مدى حيازته لأرض زراعية من ومساحة الحيازة عدمه، مؤكدًا على أن تظلمات مصاريف مدارس عالية يتم تقديم شهادة معتمدة بالمصاريف.



وطالب الباز، وزير التموين على المصلحي بالنظر على الأرض، في تنفيذ ذلك القرار، موضحًا أنه أحيانًا تكون الفكرة صحيحة، ولكن التنفيذ يكون خاطئ أو به أي شيء بقوله: "المسألة مينفعش أن تكون بالأرقام ياحكومه".



وتابع: "فيه ناس عندها عربية، بس ممعهاش تحط فيها بنزين فيركبها مرة ومرة يستحمل مواصلات، وفيه ناس مدخلين ولادهم مدارس خاصة، بس بايعين ذهب وغيره عشان يعلم ابنه تعليم خاص"، مشيرًا إلى أن المصريين تحسبهم أغنياء من التعفف، فليس معنى عدم السؤال أنهم غير مستحقين.



واقترح الباز، على وزارة التموين في حالات المدارس والسيارات، فإنه يتم تقديم أوراق الأقساط أو القروض التي يحصل عليها البعض لتوفير فرصة آمنة وكريمة في العيش.

