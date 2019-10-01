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تعليم

مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:43 م
هالة عبد السلام رئيس
هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة
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ياســـمين بدوي
قامت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بزيارة لمدرسة الأمل للصم بالوايلي، ومدارس الدمج بالساحل، حيث تفقدت الفصول واطمأنت على انتظام الدراسة داخل الفصول، كما تفقدت ورش منتجات الطلبة.

وقد أشادت رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، في نهاية جولتها بمجهود مديرة المدرسة واضح ورائع.

وكان قد حصل موقع "صدى البلد" على تفاصيل خطة الأنشطة التربوية المقرر تطبيقها على طلاب مدارس التربية الخاصة والدمج للعام الدراسي 2019 /2020.

وتنقسم مراحل هذه الخطة إلى مرحلة النشاط الداخلي المحلي وتقوم بها إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، وتكون عبارة عن منافسة تتم بين تلاميذ مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج كلا على حسب إعاقته داخل المحافظة الواحدة من خلال وقت مجدد تقوم الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم بتحديده بهدف التنسيق والمتابعة لكافة الأنشطة المنفذة بالمديريات، ويتم الصرف عليها من حسابات إدارة التربية الخاصة بالمديرية.

أما المرحلة الثانية فهي النشاط الإقليمي، وهي منافسة تتم بين طلاب التربية الخاصة والدمج كلا على حسب إعاقته على مستوى المحافظات ، حيث يتم اختيار مديرية من ضمن مديريات الإقليم الواحد للاستضافة المنافسة الإقليمية لطلاب التربية الخاصة والدمج، بحيث تقوم إدارة التربية الخاصة التابعة للمديريات المستضيفة للمنافسة بتنظيم كافة الأمور الخاصة بالمسابقة.

أما عن المرحلة الثالثة فتتمثل في النشاط على مستوى الجمهورية ، وهي المنافسة التي تتم بين طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج في المحافظات التي فازت على مستوى الإقليمي للجمهورية ككل، ويقوم بالمشروع الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة تحت رعاية وزير التربية والتعليم.

جدير بالذكر أن مدارس الأمل (للصم) هذا العام ، حرصت لأول مرة على تدريس نفس مناهج نظام التعليم الجديد المطبقة في مدارس التعليم العام العادية
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
مسئول التربية الخاصة بالتعليم تتفقد مدرسة الأمل للصم المطبق بها مناهج النظام الجديد
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