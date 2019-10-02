مصر تستطيع بأبنائها.. ندوة بـ تجارة عين شمس 8 أكتوبر

تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس ندوة تحت عنوان "مصر تستطيع بأبنائها الإبداع والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع تجربة من فرنسا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرًا بقاعة ا. د علي لطفى.





ومن المقرر أن تستضيف الندوة الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو المجلس القومي للمرأة.





وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدري عميد الكلية.



