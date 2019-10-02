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تعليم

مصر تستطيع بأبنائها.. ندوة بـ تجارة عين شمس 8 أكتوبر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:24 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس ندوة تحت عنوان "مصر تستطيع بأبنائها الإبداع والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع تجربة من فرنسا"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرًا بقاعة ا. د علي لطفى.

ومن المقرر أن تستضيف الندوة الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو المجلس القومي للمرأة.

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدري عميد الكلية.

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا قرارًا باستخدام مسمي (Faculty Of Business ) باللغة الانجليزية لكلية التجارة جامعة عين شمس بدل من Faculty of Commerce وعدم الالتزام بالترجمة الحرفية للاسم العربي وذلك التزاما بالمسمي العالمي المتعارف عليه.
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