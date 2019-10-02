ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية للبنوك لـ3.03 تريليون جنيه في يوليو

ارتفع حجم الائتمان المحلي للبنوك بالعملة المحلية لـ 3.03 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.94 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بزيادة 90 مليار جنيه، بلغت ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في مايو 2019 بارتفاع بلغ 120 مليار جنيه.





وكشف تقرير أصدره البنك المركزي، أن حجم المطلوبات من الحكومة بلعت 1.92 تريليون جنيه في يوليو 2019 مقابل 1.984 تريليون جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه في مايو 2019.





ووصلت المطلوبات من القطاع العام لـ 125.2 مليار جنيه مقابل 125.6 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بـ 127.223 مليار جنيه في مايو 2019.





وبلغت المطلوبات من القطاع الخاص نحو 638.7 مليار جنيه مقابل 636.903 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 629.223 مليار جنيه في مايو من نفس العام.