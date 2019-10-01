شعبة الخضراوات والفاكهة تزف بشرى للمواطنين حول انخفاض الأسعار ..شاهد

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، حقيقة تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق.





وقال حاتم نجيب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "هناك تراجع في الأسعار نتيجة زيادة المعروض، وهناك زيادة في إنتاجية الخضروات والفاكهة والبطاطس".





وتابع حاتم نجيب، "زيادة المعروض من الخضراوات والفاكهة يؤدي إلى إحداث التوازن داخل الأسواق وعدم ارتفاع الأسعار، بفضل المشروعات القومية والصوب الزراعية التي تسهم في إحداث اتزان داخل الأسواق والمساهمة في خفض الأسعار".