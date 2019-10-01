Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وفد مصر بـ جنيف: الملكية الفكرية ركن أساسي في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:42 م
السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف
Advertisements
أ ش أ
أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أن الملكية الفكرية تُعد ركنًا أساسيًا في دفع جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب مصر اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو".

وأوضح أن رؤية "مصر 2030" تضمنت عددًا من المحاور المرتبطة بالملكية الفكرية، حيث أصبح البحث العلمي والتكنولوجيا مكونين رئيسيين في عملية التنمية الشاملة، كما تم إطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم.

وتناول يوسف إعلان رئيس الجمهورية عام 2019 عامًا للتعليم في مصر، وصدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتهيئة بيئة مشجعة للابتكار، فضلًا عن إنشاء بنكي المعرفة والابتكار، وإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الباحثين والمُبتكرين وتمويلهم، مما ساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير مؤشر الابتكار العالمى لعام 2019.

واستعرض المبادرة الإقليمية للمعرفة والابتكار للمنطقة العربية وإفريقيا التي أطلقتها مصر مؤخرًا، بهدف بناء نظام تعليمي يُركز على تشجيع الإبداع والابتكار، واستضافة مصر للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في أبريل الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشار إلى تنظيم معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 في نوفمبر المقبل الذي سيُتيح الفرصة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم، حيث سيحمل معرض هذا العام شعار "إفريقيا تبتكر" اتصالًا بتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار يفتح أبوابه أكتوبر المقبل

ترشيحاتنا

بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب

أحمد موسى مهاجما الحكومة: والله بتحرجوا الرئيس السيسي ..فيديو

احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد

بينها لقاء ليفربول.. إذاعة 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا بدون تشفير

نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس

"الري" تكشف آخر تطورات مفاوضات إنشاء سد النهضة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور

هزيمة قاسية على وجه أمير قطر بسبب السعودية.. صور

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور