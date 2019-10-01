رواد تويتر يتفاعلون مع هاشتاج #حقك_علينا_ياريس.. ومغردون: سر على بركة الله

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #حقك_علينا_ياريس.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:



‏‎#حقك_علينا_ياريس

ربنا ينصر مصر وينصرك ياريس.



‏‎#حقك_علينا_ياريس والله بنحبك.



‏‎#حقك_علينا_ياريس

السيسي رئيسي لاخر العمر

باشا مصر⁦❤️⁩⁦🇪🇬⁩⁦✌️⁩.



‏الشعب المصري لن يعرف قيمة النعمة اللى هو فيها إلا إذا افتقدها ‎#حقك_علينا_ياريس.



‏فرق كبير بين اللي عايز يعمرها

وبين اللي عايز يولعها ‎#حقك_علينا_ياريس.



‏لولا انتم ما كنا هنا ‎#حقك_علينا_ياريس.



‏ربنا يحفظك يا ريس ‎#حقك_علينا_ياريس.



‏معاك لاخر العمر.. 💕

موتوا بغيظكم 😝 😝‎#حقك_علينا_ياريس.



‏كمل ربنا معاك ويبعد عنك الخونة ‎#حقك_علينا_ياريس.



‏‎#حقك_علينا_ياريس

عاش السيسي يا بلادي عاش السيسي عاش السيسي رئيسنا عاش السيسي والشعب كله يردد عاش السيسي، انت يا ريس ما مثلك مثيل و ان وجد مثلك صدقني قليل والشعب كله يردد عاش السيسي عاش السيسي رئيسنا عاش السيسي🇪🇬✌👊.. ‏احنا في ضهرك يا ريس و إنجازاتك و إيمانك يدفعان عنك الأذي من الحاقدين ‎#حقك_علينا_ياريس.. ‏حبيب الملايين ربنا يخليك لينا ياريس ‎#حقك_علينا_ياريس.. ‏السيد رئيس جمهورية مصر العربية سر على بركة الله، نحن لا نشك في إيمانك ولا طهارة يدك ولا صدقك، خلفك النسبة الاكبر من عشاق الوطن المحترمين، حفظ الله مصر جيشًا عظيمًا وشرطة باسلة وشعبا وفِيا ورئيسًا يخاف الله‎#حقك_علينا_ياريس.. ‏ربنا يجعلك نصير الفقراء ويبارك فيك وينصرك على اعداءك واعداء مصر لك حبى واحترام ياهدية للوطن من الله ‎#حقك_علينا_ياريس.





