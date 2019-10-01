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توك شو

متحدث النواب: هناك فرق سرعات بين الحكومة والرئيس السيسي ..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:45 م
المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس النواب
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عمرو ممدوح
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان كانوا يغلبون مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن هناك "فرق في السرعات" بين أداء الحكومة والرئيس السيسي.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن بعض الوزراء كانوا يصدرون المشكلات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلًا من حل أي مشكلات تخص وزاراتهم.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة بمراجعة معاشات تكافل وكرامة، ومراجعة المستبعدين من منظومة التموين، والتأكيد على عدم قطع أي مواطن من المنظومة خلال فترة المراجعة التي تجريها وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي.
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