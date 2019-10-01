متحدث النواب: هناك فرق سرعات بين الحكومة والرئيس السيسي ..فيديو

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان كانوا يغلبون مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن هناك "فرق في السرعات" بين أداء الحكومة والرئيس السيسي.





وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن بعض الوزراء كانوا يصدرون المشكلات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلًا من حل أي مشكلات تخص وزاراتهم.



