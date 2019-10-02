خلال يوليو الماضي.. الائتمان بالبنوك يرتفع لـ 4 تريليونات جنيه ومؤشرات بنمو الاحتياطي لـ 701.4 مليار

البنك المركزي:

ارتفاع نقود الاحتياطي لـ 704.4 مليار جنيه

ارتفاع الائتمان بالعملة المحلية للبنوك لـ3.03 تريليون جنيه

ارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي إلى 701.4 مليار جنيه مقابل 684.031 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بفارق 17.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 713.113 مليار جنيه في مايو 2019 بتراجع بلغ 11.713 مليار جنيه.





قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول المحلية للبنوك بلغت 434.2 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 424.433 مليار في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 453.6 مليار جنيه في مايو 2019.





بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك نحو 267.21 مليار جنيه مقابل 259.6 مليار جنيه في يونيو الماضي مقارنة بـ 259.54 مليار جنيه في مايو 2019.





ووصل حجم النقود المتداولة خارج البنك المركزي نحو 530.63 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 536.1 مليار جنيه ومقارنة بـ 531.4 مليار جنيه في مايو 2019.





كما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنهاية يوليو الماضي إلي 3.9 تريليون جنيه بعد أن كان 3.83 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بفارق70 مليار جنيه، ومقارنة بـ3.8 تريليون جنيه في مايو السابق له بفرق 100 مليار جنيه.





كشف التقرير عن أن صافي المطلوبات من الحكومة لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع" نحو 2.5 تريليون جنيه في يوليو 2019 مقابل 2.45 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 2.4 تريليون جنيه في مايو من نفس العام.





وصلت جملة المطلوبات من القطاع العام لبنود " الأوراق المالية، الإقراض والخصم" لـ 160.25 مليار جنيه مقابل 191.94 مليار جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 164.2 مليار جنيه في مايو 2019.





ووصلت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البنود السابقة لـ 866.5 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 870.2 مليار جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 867.7 مليار جنيه في مايو السابق.





وسجلت جملة المطلوبات من القطاع العائلي لـ 354.6 مليار جنيه مقابل 347.45 مليار جنيه في يونيو 2019 ومقارنة بـ 341.944 مليار جنيه.





وارتفع حجم الائتمان المحلي للبنوك بالعملة المحلية لـ 3.03 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 2.94 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام بزيادة 90 مليار جنيه، بلغت ومقارنة بـ 2.9 تريليون جنيه في مايو 2019 بارتفاع بلغ 120 مليار جنيه.