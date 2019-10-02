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منوعات

فضيحة Yahoo.. مهندس برمجيات يسرق صورا وفيديوهات جنسية من آلاف الحسابات

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
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رشا عبد الوهاب
أقر مهندس برمجيات سابق في شركة ياهو Yahoo في كاليفورنيا بارتكابه جريمة قرصنة البريد الإلكتروني لأكثر من 6 آلاف مستخدم للبحث عن صور وفيديوهات جنسية.

واعترف ريسيس دانيل رويز – 34 عاما- أمام المحكمة الفيدرالية أنه اخترق السحابات الشخصية لنساء عبر إساءة استخدامه قدرته على فتح هذه الحسابات عندما تولى وظيفته في الشركة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن رويز قام بالسطو على كلمات السر والدخول على أنظمة ياهو الداخلية لاختراق الحسابات الخاصة. وبعد دخوله على الحساب، قام المهندس بنسخ صور وفيديوهات وجدها على الحسابات الخاصة بدون إذن، وقام بتخزين المادة المسروقة في منزله. 

وبعد دخوله حسابات الضحايا، أمكنه اختراق حساباتهم الأخرى على فيسبوك وآي كلاود ودروب بوكس وحسابات أخرى من أجل العثور على صور وفيديوهات خاصة.

وبعد اشتباه ياهو بنشاطه، قال رويز إنه دمر جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدة التخزين "الهارد" حيث احتفظ بالصور والفيديوهات الجنسية.

وفي 4 أبريل الماضي، تم توجيه الاتهام إلى رويز من قبل هيئة محلفين كبرى فيدرالية بعد ذلك، وتمت مقاضاته نتيجة تحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي".
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