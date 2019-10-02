فتاوى تشغل الأذهان .. حكم الوضوء مع وجود كريم على الشعر.. موقف الشرع من شراء البضائع بالتقسيط.. وامتناع الزوجة عن معاشرة زوجها إذا تورط في الزنا

فتاوى تشغل الأذهان

حكم الوضوء مع وجود كريم أو زيت أو مراهم على الشعر والبشرة

حكم شراء البضائع بالتقسيط.. دار الإفتاء ترد وتحدد الشروط

حكم امتناع الزوجة عن معاشرة زوجها إذا تورط في الزنا

عقوبة الزنا وكيفية التوبة منه.. الإفتاء توضح

حكم الجمع في النية بين صيام النذر والتطوع





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وكانت الردود على منصات التواصل الاجتماعي عبر الصفحات والقنوات الرسمية حتى تعم الفائدة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





في البداية، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم صحة الوضوء حال وجود «دهانات» على الشعر مثل الزيت والكريم.





وقال إن الإنسان إذا استعمل الدهن «الكريم والزيت» على رأسه، وكان جامدًا ويمنع وصول الماء إلى الشعر، فلابد أن يزيل ذلك قبل الضوء لكي تصح طهارته.





وأضاف «ممدوح»، خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أما إذا كان الزيت لا يمنع وصول الماء الشعر فإنه لا يضر وإن بقى أثر الزيت على الرأس، والوضوء صحيح.





ولفت مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى أن الرأس يمسح ولا يغسل في الوضوء، ويجوز للإنسان أن يبل شعرة واحدة ويجزئ ذلك، أو أن يخصص جزءًا من الشعر الموجود أعلى الأُذن ويمسح عليه.





وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.





وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.





وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.





وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".





وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزنا جريمة شنعاء وتعد كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات، مشيرًا إلى أن الله تعالى ذكر عقوبة الزنا ونهى عن مجرد القرب منه فضلًا عن الوقوع فيه كما في قوله تعالى"ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلًا" الإسراء.





وأضاف "العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل للزوجة الامتناع عن معاشرة زوجها الزاني؟ أن لها الحق في طلب الطلاق إذا لم يتب من هذه الجريمة الشنعاء، مشيرًا إلى أن الأفضل الاستمرار في وعظه وعدم ترك الحياة الزوجية.





وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزنا جريمة شنعاء وتعد كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات المهلكات، مشيرًا إلى أن الله تعالى ذكر عقوبة الزنا ونهى عن مجرد القرب منه فضلًا عن الوقوع فيه كما في قوله تعالى"ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلًا"الإسراء.





وأضاف "العجمي" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما هو عقاب الزنا؟ أن الأصل أن الله يغفر جميع الذنوب ويقبل التوبة عن عباده، مهما كبر الذنب أو عظم إثمه، مشيرًا إلى قوله تعالى" وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 25".





وألمح إلى أن الله تعالى توعد مرتكبها بالعقاب الشديد كما قال تعالى: " وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70) " .





وأوضح أن للتوبة شروط منها: الصدق في الندم والحرقة على التفريط في حق الله والعزم على عدم العودة إلى الذنب وثالثًا الإنابة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار، مشيرًا إلى آداب التوبة التي عد منها: اختيار الصحبة الصالحة والبعد عن الأسباب المؤدية إلى الذنب .





وقال العجمي، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية قضاء النذر، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.



