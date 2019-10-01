الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز أمام منافسه النادي الأهلي غدا في تمام الساعة "الثامنة مساء"، باستاد السلام .



ويعد فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار عقبة أمام النادي الأهلي على الرغم من تلقيه الهزائم ، وفيما يلي نبرز لكم استعداد الإنتاج الحربي لتحقيق الفوز علي النادي الأهلي .



أصبح رينية فايلر مطالبا بتحقيق الفوز في لقاء الغد وترك الاستعداد الكلام لمواجهة التفكير التكتيك من قبل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، حيث أعلن مختار مختار عن قائمة فريقه للدخول الى معسكرا مغلقا استعدادا الي لقاء المارد الأحمر



وتسلح المدير الفني للإنتاج الحربي بكافة الأسلحة الفنية للفوز على الأهلي والاستمرار في تحقيق الانتصارات.



ومازال الجميع على ترقب تام لمشاهدة اللقاء الذي يجمع بين الانتاج الحربي والنادي الأهلي ورؤية مختار مختار الملقب بمتحدي القلعة الحمراء.



ويستعد مختار مختار لدراسة التفكير التكتيكي لرينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي حيث اللقاء الأول الذي يجمع بينهما منذ تولي فالير قيادة النادي الأهلي والتغلب عليه وتحقيق الفوز لاستمرار عقبة النجاح في الدوري المصري عقب التغلب على نادي اف سي مصر في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة .



وأعلن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، قائمة ناديه استعدادا لدخول معسكر مغلق لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.



وضمت القائمة كلًا من "عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي وغنام محمد وايمن الطرابلسي ومحمد بازوكا ومحمد رجب وأحمد مجدي و كريم لالا ومحمد عادل وابراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وموسي دياورا ومامادو انياس ، فيما خرج باسم مرسي من قائمة الفريق للإصابة".



ولعب الإنتاج الحربى مباراة ودية مع الشمس استعدادًا لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.