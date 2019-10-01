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فن

نداء شرارة تبدأ حفل الأوبرا بـ "بعدو عطرك" .. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:37 م
نداء شرارة
نداء شرارة
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اية عاطف
شدت الفنانة نداء شرارة، على خشبة المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية، باغنية "يا حبيبتي يا مصر" بصحبة الفنانة رنا سماحة، ثم قدمت أغنيتها الشهيرة "بعدو عطرك" وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدمت اغنية بهواك انا للفنانة الراحلة ذكرى.

ومن المقرر ان تقدم نداء عددا كبيرا من الأغاني منها قلب واحد، وسهرانة انا، و كلام ف كلام، و عاشقة وغلبانة و صبري عليك طال وغيرها من الاغاني.

يذكر أن نداء، قدمت مؤخرا حفل غنائي ناجح على خشبة مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي وسط حضور كامل العدد.
نداء شرارة تبدأ حفل الأوبرا بـ "بعدو عطرك" .. صور
نداء شرارة تبدأ حفل الأوبرا بـ "بعدو عطرك" .. صور
نداء شرارة تبدأ حفل الأوبرا بـ "بعدو عطرك" .. صور
نداء شرارة تبدأ حفل الأوبرا بـ "بعدو عطرك" .. صور
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