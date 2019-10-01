الصحفيين تكرم أسماء رموز حرب أكتوبر بالتزامن مع ذكرى النصر

كرمت نقابة الصحفيين عددا من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفاليتها بذكرى النصر المجيدة التى عقدت مساء اليوم.



كما كرمت النقابة اسم الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى حرب أكتوبر واسم الفريق إبراهيم العرابى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وقائد الفرقة ١٢ مدرعات إبان حرب أكتوبر، والفريق أركان حرب السيد حمدى القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوى وأحد أبطال الحرب، وكذلك تكريم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذى كان مراسلًا حربيا فى للإذاعة آنذاك .



ونظمت النقابة حفلًا غنائيًا كبيرًا احتفالًا بأعياد أكتوبر المجيدة على مسرح النقابة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأقام الحفل اوركسترا وزارة الشباب بقيادة المايسترو الدكتور عز الدين طه.