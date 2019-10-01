أحمد عمارة يقيم ندوة جماهيرية بمكتبة القاهرة الكبرى.. فيديو وصور

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لوزارة الثقافة، ندوة تحت عنوان ": كيف تعيش سعيدا، وماهو مفهوم السعادة، وما الفرق بين السعادة - الرضا - المتعة، و هل السعادة قرار ذاتي" .



وقال الدكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية خلال الندوة إن السعادة هى حالة يكون الإنسان عليها وهى وسيلة لكى تكون ناجحا فى الحياة بعكس مفاهيم البعض بأنه لابد من الحصول على شىء حتى تكون سعيدا .



وأضاف عمارة أن هناك خطوات عملية حقيقة تفسر مفهوم السعادة الحقيقى لدى المواطن وأنه لايوجد أى مؤثرات خارجية تستطيع أن تجعل الإنسان غير سعيد لأن هذا قرار داخلى من الفرد نفسه, وكيفية برمجة العقل حتى يستطيع الفصل وجعل السعادة شيء من الداخل وبالإرادة .



وأوضح أنه على الشباب أن يبذل جهدا على العقل فى التفكير والقراءة عن قوة الأفكار وتاثيرها فى الحياة , فعندما تتعلم أكثر وتدرج أكثر وتنمى المخ وفى هذا الوقت ستستطيع تحويل الأفكار إلى فلوس .



كما شهدت الندوة حضور عدد كببر من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامه والشباب وقيادات من عدد كبير من الوزارات على رأسها وزارة الثقافة.



وكانت الندوة تحت رعاية ياسر عثمان مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك , وقام بإدارة الندوة وتعريفها للجمهور الإعلامي حسام مصطفى .