يهدف لتمكين المرأة من العمل.. "وصول" يقدم خدمة للمرأة السعودية.. تعرف عليها

"وصول" برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية بالشراكة مع مزودي خدمة توجيه سيارات الأجرة لدعم المرأة العاملة في التنقل بين المنزل والعمل لتمكينها من العمل في القطاع الخاص وزيادة استقرارها الوظيفي.



وينطلق برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" والذي يهدف لتمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل وذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي، تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.



ويعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية و بالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة.



ويهدف برنامج نقل المرأة العاملة "وصول" إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مشاركتها في سوق العمل عن طريق مساعدة الموظفة في تخطي صعوبات المواصلات من وإلى مكان العمل و ذلك في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.



ويتوفر في المدن التي بها توجيه المركبات من خلال التطبيقات الذكية المرخصة. التغطية الجغرافية الحالية للبرنامج تشمل المناطق والمدن التالية: الرياض، جدة، مكة المكرمة،المدينة المنورة،الاحساء، الطائف، الدمام، خميس مشيط، بريدة، الخبر، تبوك، القطيف،حائل، الجبيل، الخرج، أبها، ينبع.



خطوات التسجيل



1- الضغط على زر (انضمي الآن)، وسيتم تحويل المستفيدة إلى البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

2- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى البوابة.

3- التقديم من خلال صفحة برنامج «وصول» في بوابة «طاقات»، وتعبئة البيانات المطلوبة.

4- سيقوم «هدف» بعد ذلك بالتحقق من أهلية المرشحة واستيفائها لشروط الاستفادة من البرنامج.

5- بعد التأكد من الأهلية للمستفيدة، الضغط على (تسجيل في البرنامج) وتعبئة بيانات موقع المنزل والعمل ليتم مشاركتها مع مقدم الخدمة.

6- سيتم التواصل معك عن طريق رسالة نصية أو بريد إلكتروني ليتم تفعيل باقة الدعم من قبل مزود الخدمة.



وكل من تنطبق عليها شروط الالتحاق التالية الجنسية سعودية، العمر 18-65 سنة، ألا يتجاوز الأجر الشهري (الأجر الاساسي بالاضافة إلى بدل السكن) (8000) ثمانية آلاف ريال، وأن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ومجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهرًا.



وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن 40 ألف موظفة سعودية استفدنَ حتى الآن من برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، الهادف إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، بينما تجاوزت أعداد رحلات المستفيدات من خلال البرنامج 8 ملايين رحلة.



وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج «وصول»، سعيا إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.



وتضمنت تعديلات شروط الالتحاق في البرنامج، تعديل شرط التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، كما شملت التعديلات مقدار الدعم المالي الشهري المقدم من الصندوق ثابتًا بواقع 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، وإلغاء المشاركة المالية الشهرية المقررة سابقا بواقع 200 ريال، وامتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرًا.



ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج «وصول» من خلال الرابط: .http://wusool.sa