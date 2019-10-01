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أخبار البلد

تحذير.. عربات أكل الشارع خطر .. وتعمل بدون شهادة صحية أو تراخيص

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:27 م
صدى البلد
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محمد غالي
حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من تناول اللحوم المجهزة بمختلف أنواعها وأشكالها، لارتفاع خطورة الإصابة بالسرطان.

وأكدت زكي بندوة في صدي البلد، أن تلك اللحوم لها ايضا مخاطر على القلب ومرضى السكري والحوامل بسبب ارتفاع نسبة الملح، والدهون الزائدة فى هذه النوعية من المنتجات.

وأفادت ان الخطر يصيب اللحوم المفرومة التي لم تدخل اي مراحل تصنيع، مضيفة أنه أثناء مراحل التصنيع للحوم المصنعة يتم اضافة مادة نترات الصوديوم التي تستخدم كمادة حافظة تمنع نمو البكتيريا، وكذلك لإضفاء اللون الأحمر الذى تفقده تلك اللحوم أثناء مراحل التصنيع وتحويلها إلى اللون الرمادى.

وأكدت عضوة المجلس،ان نترات الصوديوم عنصر مضر للجسم حيث انها تتحول داخل جسم الإنسان إلى مادة النتيروزامين والتى ترفع من مخاطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المعدة والأمعاء والمستقيم والبنكرياس.

وأشارت زكي، الى أنه لا نقاش حول خطر اكل الشارع من سجق و كبده و حواوشي المباعة بالعربات، لأنها مجهولة المصدر ولا تستخدم الأساليب السليمة لحفظها فتفسد وتباع فاسدة، بالإضافة إلى أنها تعمل بدون شهادات صحية أو تراخيص، ومن الممكن ان يكون البائع مصابا بفيروس فينشر العدوى بين المواطنين.

وأفادت: انه عند اتخاذ الاجراءات مع المخالفين يفزع المواطنون علي الجهات الرقابية "خلوا الناس تاكل عيش"، مضيفة أنه يكفي خلط الكربون الموجود بالفحم مع الزيت، لانه خطير جدا بسبب ترسيب الكربون بالاكل وبعدها بالجسم.

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