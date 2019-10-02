عبد العال: إصلاحات إعلامية قادمة.. برلمانيون: حان وقت عودة وزارة الإعلام وتفعيل ميثاق الشرف

حنفى: عودة وزارة الإعلام أصبح ضروريًا

الشيخ: تجديد الثقة ودعم الإعلام يعيد ثقته لدى المشاهد

سوزى ناشد: الإعلام المصرى شهد انتفاضة مؤخرًا ويحتاج الدعم





انطلقت فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، وسط آمال كبيرة لإنهاء العديد من الإنجازات التشريعية علي مستوى الإصلاح السياسي والاقتصادي، وحسم العديد من الملفات التشريعية المعلقة طوال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بشأن الإيجار القديم علي المستوى غير السكني.





وأكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمأنوا تماما".





وأضاف عبد العال "نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا إنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها".





وبالنسبة للإصلاحات الإعلامية قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان عودة وزارة الإعلام مرة اخرى أصبحت أمرا ضروريا فى الوقت الحالى خاصة أن عودتها لا تخالف الدستور ولا يوجد به نص صريح لمنعها.





وتابع خالد حنفى خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، اذا كنا نتحدث عن ضرورة وجود إصلاحات اعلامية يجب أن يكون هناك ميثاق شرف اعلامى تلتزم به كافة الوسائل الاعلامية، مع اتاحة المعلومة امام الاعلاميين والصحفيين بشرط ان تبث المعلومة كما هى بدون مزايدات معقبا: "عايز الإعلام يتخلى عن الشطة والفلفل اللى بتضاف على المادة الإعلامية".





وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفترة القادمة ستشهد إصلاحات إعلامية تتمثل فى تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون لحرية اتاحة المعلومات وتداولها كذا وجود مزيد من الضمانات للصحفيين والاعلاميين، معقبا:" ولازم يكون فيه امانه فى توصيل المعلومة إذا كنا نتحدث عن إصلاحات اعلامية.





ومن جانبه اكد هيثم الشيخ المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، أهمية تجديد الثقة في الإعلام الوطني ودعمه بكل السبل حتي نشجع المواطن على عدم الاعتماد على وسائل إعلام أخرى مشكوك في سلامة نوايها.





وقال هيثم الشيخ خلال تصريحات له إن مصر مستهدفة في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر من القوى المعادية التي تحاول التأثير على هوية الشعب المصري من خلال توجيه آلتها الإعلامية ضد هذا الشعب، مطالبا بنشر ثقافة الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، والتدريب المستمر للعاملين في وسائل الإعلام المختلفة على كيفية استيفاء المعلومات من وسائل الإعلام الجديد.





وأكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب، على أهمية الابتعاد عن التعامل مع الإعلام على أنه صناعة أو تجارة فقط بل يجب أن يؤمن القائمون عليه بأهمية رسالته ودوره في تنوير المجتمع، موصيا باتاحة المعلومات بشكل عاجل لوسائل الإعلام والمواطنين حول الأخبار التي تهم الرأى العام.





وفى سياق متصل قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير عن الإعلام حدثت انتفاضة كبيرة فى الاعلام المصرى تمكنت من تعرية أكاذيب القنوات المعادية لمصر.





وأضافت سوزى ناشد خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، ان أغلبية الشعب المصرى يعتمد على الإعلام كمصدر للمعلومة، وعلى هذا يجب ان يركز الإعلام المصرى خلال الفترة القادمة على محورين هامين، الاول التغطية الواسعة للإيجابيات التى تشهدها مصر على كافة المستويات، المحور الثانى الرد على الشائعات خاصة التى تبثها القنوات المعادية لمصر عبر توضيح الحقائق.



