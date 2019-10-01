استغرقت ساعتين.. استئصال ورم سرطانى من كلية مريض بالإسماعيلية

قال الدكتور محمد عبد العزيز النخيلي، مدير عام مستشفي الإسماعيلية التعليمي للأورام، أن فريقا من أطباء المستشفى ضم كلا من الدكتور عادل إسماعيل استشاري جراحة الأورام والمناظير، والدكتور شرين إسماعيل استشاري التخدير قاموا بإجراء جراحة فريدة ناجحة لمريض واستئصال كلية بها ورم سرطاني كبير عن طريق المنظار حيث دخل المريض (م .ع) يبلغ من العمر 50 عاما الى المستشفى بشكوى تبول دموي وبإجراء الفحوصات اللازمة له تبين وجود ورم سرطانى كبير الحجم بالكلية اليمنى .



وبناءا على ذلك تقرر اجراء استئصال جذرى للكلية اليمنى عن طريق منظار البطن الجراحى وذلك عن طريق (3 فتحات ) صغيرة بالبطن مابين( 5-10 مل) وتم استئصال الكلية بالكامل والأنسجه المحيطه بها وتم وضعها فى كيس معقم و استخراجها من الجسم عن طريق توسيع إحدى الفتحات بالبطن .



واستغرقت العملية حوالي الساعتين تقريبا تم خلالها التغلب على العديد من المشاكل منها وجود التصاقات شديدة بالبطن ما بعد عملية جراحية قديمة حيث تم فك جميع الالتصاقات بالمنظار الجراحي وكذلك توغل الورم والتصاقه بالفص الأيمن من الكبد حيث تم فصل الورم بصعوبة بالغة من الكبد.



وتم استئصال الكلية اليمنى وما بها من ورم سرطانى كبير عن طريق منظار البطن الجراحى وما يقدمه المنظار من فوائد عديدة لمرضى الأورام حيث يتم التغلب على الفتح الجراحى التقليدى لأكثر من 25 سم بالبطن وما يصاحب ذلك من مشاكل عديدة للمرضى وكذلك يتعافى المريض بشكل أسرع حيث تم خروج المريض من المستشفى بصحة جيدة بعد 24 ساعة فقط من إجراء العملية.