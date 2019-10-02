نوبل بورسعيد.. عامل تحدى الصعاب ليصبح سفير المحافظة .. صور

يعتبر العامل المصري، زكي عبد اللطيف، ضمن آلاف العمال المصريين الذين تحدوا الصعاب لإثبات الذات وإظهار براعة وذكاء العمال المصريين في مختلف المواقع .





حيث ولد ذكي عبد اللطيف في ٢٩ أكتوبر عام ١٩٦٤ بمحافظة بورسعيد وانتقل عبر المراحل التعليمية بمدارس الباسلة حتى تم التهجير ليعود ويكمل تعليمه عقب عودة المهاجرين إلى الباسله .





وكعادة البورسعيدية ربط حياتهم بهيئة قناة السويس خاصة أبناء العاملين كونها من أهم المؤسسات بمدن القناة الثلاث فترتب عليها التحاق ذكي بمدرسة الافرنتيه التابعة للهيئة .





وتخرج ذكي من مدرسة هيئة قناة السويس دفعة 1985 بتقدير جيد جدا وحصل على ترتيب الأول على الدفعة.





وعقب التخرج عين ذكي عبد اللطيف بترسانة بورسعيد البحرية حتى ترقى الي منصب مفتش جودة على الترسانات البحرية باعتماد من هيئات الإشراف العالمية ومن هيئة الطاقة النووية والذرية للتفتيش على السفن والغواصات الحربية.





ولم يكتف ذكي بما وصل إليه من درجة علمية و طبيعة ووضع بالعمل بل بدأ رحلة كفاح الي العالمية فحصل } شهادة درجة الماجستير معتمدة من جامعة عين شمس الموارد البشرية وشهادة درجة الماجستير بتقدير ممتاز من بريطانيا وشهادة درجة الماجستير بدرجة امتياز من الولايات المتحدة الأمريكية .





كما حصل على شهادة درجة الدكتوراه بدرجة امتياز من الولايات المتحدة الأمريكية فى الموارد البشرية بالإضافة الي شهادة خبير معتمد فى مجال الاختراعات من الولايات المتحدة الأمريكية .





وحصل ذكي عبد اللطيف على العديد من شهادات الاختبارات من هيئه الطاقه النوويه شهادات فى الفحص البصرى والتفتيش على السفن الحربيه من هيئه الطاقه النوويه ٨ / محكم دولى فى مجال الاختراعات .





ومع الإنجازات العلمية لم يكتفى ذكي بما حققه من تقدم علمي وقرر ان يستثمر ما حققه من إنجازات علمية .





وخلال رحلة مليئة بالتجارب و الاختراعات نجح ذكي عبد اللطيف في الحصول على جائزة أفضل عالم ومخترع عربي فى العالم و كأس العالم للمبدعين العرب عام 2014 م من بريطانيا.





جاءت الجائزة نتاج العديد من الاختراعات التي سجلها العالم البورسعيدي ومنها اختراع جهاز لقياس الانبعاجات الأسطح المختلفة بواسطة المؤشرات المدرجة بالمليمترات واختراع جهاز بالموجات فوق الصوتية لقياس الانبعاجات للسفن والغواصات.





هذا بالإضافة إلى اختراع لجهاز ذكي لكشف هبوط سطح الأرض في طورها الابتدائي عن طريق القمر الصناعى.





ونجح ذكي في عمل نقالة طبية مخصصة لنقل المصابين من الأماكن الضيقة وفتحات السفن 5 عمل حاجز أمان متحرك ومتغير الأشكال والأحجام لعدم سقوط الأفراد في الأماكن العميقة و عمل حاجز أمان مخصص لفتحات البيضاوي والدائرية لمنع سقوط الأفراد بالإضافة إلى عمل مظلة مبتكرة متحركة للكراسي المتحركة ومتعدد الأشكال.





ونجح العالم البورسعيدي في اختراع يد تعوضيه لمقطوع اليدين من زجاجات المياه الغازية واختراع جهاز اتوماتيكي لنقل المريض بعد العمليات من الترولى إلى السرير.





ونجح العالم البورسعيدي في عمل سلم محمول لمرور الأفراد من على الرصيف الى داخل المعدنيه وعمل مقعد لكبار السن سهل الفتح والثنى يضع أمام المستشفيات والمصالح الحكومية و عمل باب امان للمعدية لعدم سقوط السيارات والافراد فى البحر.





كما نجح ذكى فى عمل باب جانبى للجمهور فى المعدية الى الرصيف وعمل غطاء للصرف الصحى مبتكر لمنع سداد البلوعات وعمل ونش يدوى لرفع غطاء الصرف الصحى فى سهولة بالاضافة الى عمل طريقه جديده فى تجميع الواح السفن بواسطه المكبس.





واخترع ذكى تزجه آمنة للإنسان من دمار المنشار كما اخترع ترولي محمول فى داخل الاسعاف بسوسات يمتص الصدمات والمطبات على الطرق السريعة بالإضافة الى اختراع كرسى متحرك لتنظيف مريض الشلل الرباعى بعد قضاء الحاجة.





وحصد ذكى على 59 شهادة تقدير ووسام وجائزة دولية تقديرا لبراءات اختراعاته من مختلف بلدان العالم ومنها كأس العالم لأفضل عالم عربى ومخترع فى العالم من بريطانيا 2014 والميدالية الذهبية للمركز الاول للمبدعين العرب وشهاده المركز الاول للمخترعين العرب فى العالم بالاضافة الى الميدالية الذهبية للمركز الأول علي مستوى العالم من روسيا 2012 .





وحصد ذكى على دبلومة عالمية للتميز في مجال الإختراعات من روسيا 2012 والميدالية الفضية للمركز الثاني من دولة الكويت 2012 وشهادة الميدالية الفضية من دولة الكويت والشعار الذهبي للنادي العلمي الكويتي 2012 .





كما حصل العالم البورسعيدى على شهادة شكر وتقدير من حاكم دولة الكويت 2012 والدرع الماس للمركز الأول من كوريا 2013 ودبلومة علمية من المملكة العربية السعودية 2013 بجانب شهادة تميز من دولة مقدونيا وشهادة للحماية الفكرية معتمدة من أربع منظمات عالمية من كوريا 2013 وخطاب شكر وإعجاب وتقدير من مسئول البحث العلمي في الهند .





وحصل على الميدالية الذهبية للمركز الأول من روسيا 2013 ودبلوم علمية للتميز من روسيا 2013 والميدالية الذهبية للمركز الأول من دولة الكويت 2013 وشهادة الميدالية الذهبية من دولة الكويت 2013 والميدالية الذهبية من دولة ماليزيا 2013 ودرع التميز من المركز العلمي للكويت 2013 والشعار الذهبي للنادي العلمي الكويت 2013 .





كما حصل ذكى على شعار مدينة تلمسان بالجزائر 2013 وشهادة شكر وتقدير من حاكم دولة الكويت 2013 وشهادة تقدير من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدرع الماسى لاحسن فكرة فى الوطن العربى و ميدالية التميز والاستحقاق من مجلس علماء مصر .





وايضا حصل على شهادة تميز من رئيس الجامعات العربية المفتوحة بمملكة البحرين 2015 وشهادة حضور المؤتمر بمملكه البحرين وشهادة تقيم للدكتور زكى من الجامعه العربيه.





وحصل على وسام الابداع من مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه لعام 2015 اختياره من ضمن افضل شخصيات عربيه لعام 2015 من الجمعيه اليمنيه العالميه للثقافه ودبلومة فى الجوده الشاملة بدرجة ممتاز من الجامعة الأمريكية والميدالية الذهبية في مجال البيئه من الولايات المتحدة الامريكية 2016 .





وحصد ذكى شهاده الميدالية الذهبيه من الولايات المتحدة الامريكية 2016 والميدالية الذهبية والمركز الاول فى العالم من جنيف فى مجال البيئه 2017 ودبلومه علميه من لجنه التحكيم فى جنيف وميدالية ذهبية من المنظمة الدولية والتعاون المشترك بين سويسرا ومصر و اختياره من ضمن افضل شخصيات عربية لعام 2016 من الجمعيه اليمنيه العالميه للثقافه و اختياره من افضل الباحثون المسلمين فى العصر الحديث و الدرع الذهبي من مؤسسة العدل الدوليه للتميز فى مجال الاختراعات وشهادة تقدير ومشارك من المملكه العربيه الاردنيه .





وحصد العالم البورسعيدى الميدالية الذهبية من فرنسا 2019 و الميدالية الذهبية من الاتحاد الاوربى و الميدالية الذهبية من المملكة المغربية والميدالية الذهبية من رومانيا و الميدالية الذهبية من المنظمة الدولية والتعاون المشترك بين سويسرا ومصر و درع التميز والابداع من جامعه عبد العزيز السعوديه و دبلومه علميه من جنيف والميداليه البرونزيه من معرض جنيف والميدالية الذهبية والمركز الاول على مستوى العالم 2019 من كندا فى مجال الطب وحماية مصابين الحوادث الخطيرة على الطرق السريعه .





وحصل ذكى الميدالية الذهبية من لجنة تحكيم الاختراعات من كندا 2019 والميدالية الذهبية من تايلاند و عدد ثلاث ميداليات ذهيبه من جامعات رومانى و جائزة كأس اوسكار العالمية احسن اختراع فى مجال حماية مصابي الحوادث الخطيرة على الطرق السريعه و كأس افريقيا لاحسن اختراع فى افريقيا و دبلومه علمية بجامعة رومانى و شهادات تميز وابداع من دول العالم الاختراعات‏.





ويشغل حاليا ذكى عبد اللطيف ذكى ابن بورسعيد وهيئة قناة السويس عضوية اللجنة العلمية‏ لدى ‏جمعية مجلس علماء مصر‏ بجانب ‏رابطة مخترعين مصر‏ ومفتش جودة على السفن الحربية والغواصات‏ لدى ‏هيئه الطاقة الذريه‏ بالإضافة الى عضوية برلمان‏ لدى ‏البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية‏ واللجنة العلمية‏ لدى ‏إدارة منظمة ايفريست للتدريب بالمملكة الأردنية الهاشمية‏.





وقد استعانت بالعالم البورسعيدى عدد من المكاتب الدولية بينها ‏ مكتب اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب بمصر‏ لدى ‏اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب‏ وخبير موارد بشرية فى مجال الاختراعات .



