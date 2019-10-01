وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة بالسعودية

باشرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، التحقيق بقضية وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة كانت متوقفة على أحد الطرق الرئيسة الواقعة شمال محافظة صبيا في منطقة جازان.





وتشير التفاصيل إلى العثور على الشابين متوفيين، وهما في وضعية الجلوس الطبيعية على مقعدي السيارة، ويرتديان حزامي الأمان، وفقًا للبلاغ الوارد للشرطة في المحافظة، بحسب موقع ”عاجل“ المحلي.





وأكدت مصادر أمنية أن فرقًا مختصة حضرت إلى الموقع وتابعت مهامها، في حين نُقل المتوفيان إلى المستشفى العام لفحص جثمانيهما.





وتبين من التقرير الطبي المبدئي أن وفاتهما طبيعية، ولا توجد أي آثار اعتداء على جسديهما، وليس هناك أي علامات ضرب أو خدوش، كما أنهما لم يتعرضا لحادث مروري، ويبقى تأكيد أسباب الوفاة مرهونًا بتقرير الطب الشرعي.



