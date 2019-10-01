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أخبار العالم

وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة بالسعودية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:34 م
وفاة شابين داخل سيارة
وفاة شابين داخل سيارة
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سعيد العربي
باشرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، التحقيق بقضية وفاة شابين في ظروف غامضة داخل سيارة كانت متوقفة على أحد الطرق الرئيسة الواقعة شمال محافظة صبيا في منطقة جازان.

وتشير التفاصيل إلى العثور على الشابين متوفيين، وهما في وضعية الجلوس الطبيعية على مقعدي السيارة، ويرتديان حزامي الأمان، وفقًا للبلاغ الوارد للشرطة في المحافظة، بحسب موقع ”عاجل“ المحلي.

وأكدت مصادر أمنية أن فرقًا مختصة حضرت إلى الموقع وتابعت مهامها، في حين نُقل المتوفيان إلى المستشفى العام لفحص جثمانيهما.

وتبين من التقرير الطبي المبدئي أن وفاتهما طبيعية، ولا توجد أي آثار اعتداء على جسديهما، وليس هناك أي علامات ضرب أو خدوش، كما أنهما لم يتعرضا لحادث مروري، ويبقى تأكيد أسباب الوفاة مرهونًا بتقرير الطب الشرعي.

وأضافت المصادر أن ملف القضية أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال مجريات التحقيق، والتعرف على ملابسات الوفاة.
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