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أخبار العالم

حريق هائل يلتهم مطار الجزائر الدولي.. وانهيار المبنى بالكامل.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:25 م
صدى البلد
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حسام رضوان
اندلع حريق هائل التهم مطار الجزائر الدولي.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن الحريق اندلع داخل مبنى في مطار هواري بومدين، والتهمت النيران المبنى بأكمله.

وقالت وسائل إعلام إن الحريق أسفر عن انهيار المبنى الموجود داخل قسم الرحلات الداخلية.

وأظهرت مقاطع الفيديو ألسنة اللهب وهي تتطاير من المبنى الذي يحتوي على مخزن للبضائع.

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