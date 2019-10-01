عفت السادات: يجب التخفيف عن كاهل الرئيس بوجود نخب سياسية ..فيديو

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.





وأضاف عفت السادات ، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.





وأوضح رئيس حزب السادات، أنه لا يجب أن يتصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المشكلات، مشيرا إلى أنه يجب التخفيف عن كاهل الرئيس، وآن الأوان ليكون هناك مستشارون ممثلون حقيقيون للشعب، حتى نتمكن من إعادة بناء الدولة.