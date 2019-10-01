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اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ245 ألف جنيه.. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:32 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد يحيي
أحبطت جمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب، محاولة تهريب 710 عبوات أدوات تجميل عبارة عن كريمات تفتيح بشرة وأساس و بودرة منشأ فرنسي بقيمة 245 ألف جنيه، كانت مخبأة داخل سيارة نقل قادمة من ميناء ضبا السعودي.

قال مصدر جمركي إنه من واقع إجراءات تفتيش الركاب والسيارات الواردة من الميناء السعودي، تم اكتشاف المضبوطات.

تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد يحيي مدير جمرك الركاب، وعضوية كلا من " هاشم إسماعيل، أبو ستة سيد ، محمد عبدالله، فخرى حمدان"، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي جميع المنافذ الجمركيه وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى
جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ245 ألف جنيه.. صور
جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ245 ألف جنيه.. صور
جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ245 ألف جنيه.. صور
جمارك سفاجا تحبط تهريب مستحضرات تجميل بـ245 ألف جنيه.. صور
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