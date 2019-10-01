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تعليم

تسكين شقيقة أسماء الرفاعي بمدينة الأزهر الجامعية وإعفاؤها من المصروفات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:32 م
الدكتور محمد المحرصاوى
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، استثناء الطالبة آلاء الرفاعي الطالبة بإحدى كليات جامعة الأزهر من شروط السكن في المدينة الجامعية ، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية ، وإعطاؤها جميع الكتب المقررة مجانا.

وتابع رئيس الجامعة، مشكلة الطالبة بعد رفضها دخول المدينة، وأعطى تعليماته إلى إدارة المدينة الجامعية باستقبال الطالبة ، وتسهيل إجراءات تسكينها على الفور وذلك مراعاة لظروف أسرتها.

جدير بالذكر ان رئيس جامعة الأزهر يرافقه الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ووفد من عمداء الكليات قاموا العام الماضى بزيارة أسرة شهيدة العلم بجامعة الأزهر الطالبة أسماء الرفاعى لتقديم واجب العزاء لأسرتها فى مسقط رأسها بمحافظة الدقهلية.
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