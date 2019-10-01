Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حازم عمر: لا غني عن دور الأحزاب في التصدي لتزييف الوعي .. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:43 م
حازم عمر، رئيس حزب
حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري
Advertisements
عمرو ممدوح
قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن من يمثل الأحزاب في البرلمان هم 14 حزبا فقط، مشيرا إلى أن الأحزاب التي لها هيئات برلمانية فوق العشر مقاعد هم 7 أحزاب فقط.

وأضاف عمر، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا غنى عن الأحزاب، إلا أن الأحزاب لديها مشاكل وتحتاج إلى دعم الدولة، وكذلك الإعلام الوطني والنقابات بهم مشكلات أيضا.

وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب التصدي لمحاولات تزييف الوعي، مشيرا إلى أنه يجب تعظيم دور الأحزاب، والذي لم يحدث إلا بالتنسيق والشراكة مع الدولة، ودعم الدولة.

Advertisements

ترشيحاتنا

نشأت الديهي يعلن اعتزاله العمل الإعلامي .. في هذه الحالة

أحمد موسى مهاجما الحكومة: والله بتحرجوا الرئيس السيسي ..فيديو

بسبب بيكيه.. فالفيردي: لا مكان للجدل داخل برشلونة

جينيراسيون يكشف لـ صدى البلد كوليس اللحظات الأخيرة فى أزمة مباراة الزمالك

صدمة في الإنتر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور