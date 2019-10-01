حازم عمر: لا غني عن دور الأحزاب في التصدي لتزييف الوعي .. فيديو

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن من يمثل الأحزاب في البرلمان هم 14 حزبا فقط، مشيرا إلى أن الأحزاب التي لها هيئات برلمانية فوق العشر مقاعد هم 7 أحزاب فقط.



وأضاف عمر، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لا غنى عن الأحزاب، إلا أن الأحزاب لديها مشاكل وتحتاج إلى دعم الدولة، وكذلك الإعلام الوطني والنقابات بهم مشكلات أيضا.



وأوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب التصدي لمحاولات تزييف الوعي، مشيرا إلى أنه يجب تعظيم دور الأحزاب، والذي لم يحدث إلا بالتنسيق والشراكة مع الدولة، ودعم الدولة.



