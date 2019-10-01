مبخفش من الكلاب.. شريف مدكور: كان عندي نسناس بينط على النجف.. فيديو

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه لا يخاف من الكلاب على الإطلاق، مضيفا:" طول حياتي بيتنا فيه حيوانات".



وأضاف شريف مدكور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كان عندنا نسناس في البيت وكان بيتنطط على النجف، وكانت مشكلتي معاه رائحته الكريهة، وكان عندنا بغبغاء عاش 25 سنة وكان بيقول اسامينا وبيقلد حركاتنا".



ومن جانبها قالت الفنانة روجينا، :" أنا بخاف من الكلاب ومبحبش أتعامل معهم عن قرب، وأبنائي هما اللي بيتعاملوا معاهم".

