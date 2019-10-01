Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبخفش من الكلاب.. شريف مدكور: كان عندي نسناس بينط على النجف.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:45 م
شريف مدكور
شريف مدكور
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي شريف مدكور، إنه لا يخاف من الكلاب على الإطلاق، مضيفا:" طول حياتي بيتنا فيه حيوانات".

وأضاف شريف مدكور في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" كان عندنا نسناس في البيت وكان بيتنطط على النجف، وكانت مشكلتي معاه رائحته الكريهة، وكان عندنا بغبغاء عاش 25 سنة وكان بيقول اسامينا وبيقلد حركاتنا".

ومن جانبها قالت الفنانة روجينا، :" أنا بخاف من الكلاب ومبحبش أتعامل معهم عن قرب، وأبنائي هما اللي بيتعاملوا معاهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره مستلقيًا على ظهره فى لايف.. شريف مدكور يشعل انستجرام.. شاهد

شاهد.. روجينا تبهر متابعيها بصور ابنتيها

رغم مرضه بـ السرطان.. شريف مدكور يرقص في حفل زفاف.. فيديو

شريف مدكور يعلن عن مفاجأة مع مصر الخير.. فيديو

بكره الظلم.. إيمي سمير غانم: مبحبش حد يقولي مناخيري كبيرة.. فيديو

إيمي سمير غانم: نجحت في الجامعة بدعاء الوالدين.. وضايعة في السوشيال ميديا.. فيديو

ترشيحاتنا

نجل غادة عادل ينتقد إطلالاتها المثيرة .. والفنانة ترد .. صور

إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد

العثور على جثة فتاة داخل محل للأدوات المنزلية بمدينة المنيا

علي جمعة يكشف عن مخلوق في السماء تنبهر عند رؤيته الملائكة والجن

مكالمة بين إرهابيين تكشف مخطط الإخوان لاستهداف أكمنة أمنية.. تسريب صوتي

خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور