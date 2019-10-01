مذيعة تداعب وائل الإبراشي على الهواء.. أخيرا قلتها.. فيديو

داعبت الإعلامية خلود زهران، الإعلامى وائل الإبراشى على الهواء.



حيث قالت خلود إن هناك تويتات كثيرة انتشرت فى الفترة الأخيرة، تسببت فى مشكلات ورد الابراشي عليها قائلا " هاشتاج" .



ودخلت الإعلامية خلود زهران، ووائل الابراشى فى حالة من الضحك الشديد على الهواء وتقول خلود: " أخيرًا يا أستاذ وائل قلتها .. هاشتاج" .



وكشف الأبراشي أن الأوطان لا تبنى بالهاشتاجات ولا تهدم بالهاشتاجات.

