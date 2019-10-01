Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مذيعة تداعب وائل الإبراشي على الهواء.. أخيرا قلتها.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:47 م
وائل الابراشي
وائل الابراشي
Advertisements
البهي عمرو
داعبت الإعلامية خلود زهران، الإعلامى وائل الإبراشى على الهواء.

حيث قالت خلود إن هناك تويتات كثيرة انتشرت فى الفترة الأخيرة، تسببت فى مشكلات ورد الابراشي عليها قائلا " هاشتاج" .

ودخلت الإعلامية خلود زهران، ووائل الابراشى فى حالة من الضحك الشديد على الهواء وتقول خلود: " أخيرًا يا أستاذ وائل قلتها .. هاشتاج" .

وكشف الأبراشي أن الأوطان لا تبنى بالهاشتاجات ولا تهدم بالهاشتاجات.
Advertisements

ترشيحاتنا

مكالمة بين إرهابيين تكشف مخطط الإخوان لاستهداف أكمنة أمنية.. تسريب صوتي

ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك

احذروا .. تسجيل الأهداف مع فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالاستبعاد

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور

السعودية تقدم العزاء لحكومة وشعب مصر.. وتؤكد تضامنها في الحرب ضد الإرهاب

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور