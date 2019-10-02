التمثيل التجاري: التجارة القارية مفعلة منذ مايو الماضي

قال الدكتور أحمد عنتر، رئيس قطاع التمثيل التجاري المصري، إن اتفاقية التجارة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من مايو الماضي، موضحًا أن الاتفاقية تؤسس لإنشاء أكبر سوقي عالمية تضم 1.2 مليار مستهلك.





وأضاف "عنتر "، في تصريحات له، أن الاتفاقية ستلغي نحو 90% من التعريفة الجمركية علي 55 دولة افريقية بشكل تدريجي خلال 5 سنوات، وسيتم تحرير كامل للسلع في يونيو 2020.



