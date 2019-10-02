جامعة الأزهر في ورطة بسبب مدير المدينة الجامعية بعد توقف تقديم التغذية للطلاب

تسبّب محمود رزق، مدير المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، في أزمة كبيرة للجامعة، بعد توقف التغذية للطلاب والطالبات في المدينة.





وعلّقت المدينة الجامعية، منشورًا للطلاب في المطعم، تفيد بأنه نظرًا لانتهاء تعاقد شركة الأغذية ولحين الانتهاء من إجراءات الشركة الجديدة لتوريد التغذية، وأنه تم إيقاف التغذية ابتداء من الثلاثاء الموافق 1 من أكتوبر الجاري وستتم العودة لتوزيع التغذية في أقرب وقت.





وعبّر الطلاب والطالبات عن استيائهم من هذا الموقف لأنهم سيتعرضون لشراء الوجبات اليومية من الخارج مما يزيد عليهم نفقات المعيشة وإرهاق أهلهم في المصروفات اليومية والتي كانت تخففها عنهم المدينة من خلال تقديم 3 وجبات لهم يوميًا.





وتتورط جامعة الأزهر في هذه المشكلة بعد تخاذل مدير المدينة الجامعية من إنقاذ الموقف قبل انتهاء تعاقد شركة الأغذية وإعطاء تنبيه لإدارة الجامعة بضرورة التدخل لعمل مناقصة بين الشركات لتولي مهمة الأغذية واستمرار العمل بالمطعم وتقديم الوجبات للطلاب والطالبات.



