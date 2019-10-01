مصادر بالكاف.. تأهل الزمالك لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.. فيديو

أكدت الإعلامية فرح على أنها علمت من مصادر خاصة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن القرار الأقرب للكاف هو حسم تأهل الزمالك لدور المجموعات وإنهاء أزمة مباراة جينيراسيون السنغالي، والإعلان عن فوز الزمالك.



وأضافت فرح خلال تصريحاتها في فقرة توب سيكريت في برنامج 7*7 المذاع على فضائية تايم سبورت، أن المصادر أكدت أن الكاف يتجه إلى حسم القرار بعد تصريحات فاطمة سامورة التي حاولت أن تضغط على الإتحاد الأفريقي لإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون.



وأشار فرح على إلى أن، الكاف يرى أن جميع القوانين التي نفذها الزمالك خلال هذه المباراة صحيحة بنسبة 100%، والتقرير الذي قدمه مراقب المباراة كان يشمل كل الأحداث.



وقالت فرح علي أن، مراقب المباراة بلغ تقريرًا بأن حكام مباراة الزمالك وجينراسيون تواجدوا في أرض ملعب اللقاء، وتواجد فريق الزمالك ولكن غاب الفريق السنغالي وأعلن الحكم فوز الزمالك بعد الوقوف أكثر من 15 دقيقة في أرض الملعب.