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رياضة

اتحاد جدة يفوز على التعاون بثلاثية فى الدوري السعودي

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:42 م
اتحاد جدة يفوز على
اتحاد جدة يفوز على التعاون بثلاثية
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محمد رشاد
حقق اتحاد جدة السعودي فوزا غاليا على ضيفه التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب "الجوهرة" فى المباراة المؤجلة من الجولة الثانية للدورى السعودى للمحترفين.

احرز أهداف الاتحاد، عبد العزيز البيشى فى الدقيقة الرابعة، ايميليانو فيتشى فى الدقيقة 34، ورومارينيو فى الدقيقة 59، فيما سجل تاومبا هدف التعاون الوحيد فى الدقيقة 67.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 9 نقاط فى المركز الثالث بينما توقف رصيد التعاون عند 4 نقاط فى المركز الثالث عضر ولديه مباراة مؤجلة.
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