Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب كلب.. روجينا تروي موقفا كوميديا تعرضت له.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:43 م
روجينا
روجينا
Advertisements
هاني حسين
كشفت الفنانة روجينا، عن علاقتها بالحيوانات والكلاب في المنزل، وروت كواليس موقف كوميدي جمعها مع أحد الكلاب.

وقالت روجينا في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، :"  أنا بخاف من الكلاب و بترعب منهم، ولكن بنتي صممت تجيب كلب في البيت".

وأضافت روجينا:" زمان مرة واحد جابلي كلب وفضل يجري ورايا في البيت، وطلعت فوق السرير ومكنش عارف يطلع السرير لأنه كان حجمه صغير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

شريف مدكور يفاجئ أشرف عبد الباقي بـ كلب ضخم على الهواء.. شاهد

ترشيحاتنا

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

علي جمعة يكشف عن مخلوق في السماء تنبهر عند رؤيته الملائكة والجن

مصادر بالكاف.. تأهل الزمالك لدور المجموعات في البطولة الأفريقية.. فيديو

أحمد الفيشاوي يحتضن زوجته ندى الكامل في أحدث ظهور لهما.. شاهد

صدمة في الإنتر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

ألفاظ خارجة.. تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور