بسبب كلب.. روجينا تروي موقفا كوميديا تعرضت له.. فيديو

كشفت الفنانة روجينا، عن علاقتها بالحيوانات والكلاب في المنزل، وروت كواليس موقف كوميدي جمعها مع أحد الكلاب.
وقالت روجينا في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا بخاف من الكلاب و بترعب منهم، ولكن بنتي صممت تجيب كلب في البيت".
وأضافت روجينا:" زمان مرة واحد جابلي كلب وفضل يجري ورايا في البيت، وطلعت فوق السرير ومكنش عارف يطلع السرير لأنه كان حجمه صغير".
وقالت روجينا في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"، :" أنا بخاف من الكلاب و بترعب منهم، ولكن بنتي صممت تجيب كلب في البيت".
وأضافت روجينا:" زمان مرة واحد جابلي كلب وفضل يجري ورايا في البيت، وطلعت فوق السرير ومكنش عارف يطلع السرير لأنه كان حجمه صغير".