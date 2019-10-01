من الفساد إلى المظاهرات والاغتيالات.. أزمات مزمنة تعرقل إتمام بناء سد النهضة



وجرت التظاهرات في بلدات هارامايا وجارسو وواليسو وروبي وغيرها في إثيوبيا، وأصيب العديد من المتظاهرين بجروح، وأدانت منظمة العفو الدولية استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في التصدي للمحتجين السلميين.



يواجه سد النهضة الإثيوبي العديد من الأزمات التي تعطل عملية إتمام بنائه منذ أن تم الإعلان عنه، وتمثلت هذه الأزمات في قضايا فساد واغتيالات ومشكلات فنية وإدارية يبدو أنها ستعطله لنحو 5 سنوات تقريبا.وقال مسؤول في سد النهضة الإثيوبي إن الإنشاءات في المشروع البالغة تكلفته أربعة مليارات دولار تأخرت لخمسة أعوام بعدما اضطر المهندسون العاملون به لاستبدال أعمال تشييد دون المستوى نفذتها شركة المعادن والهندسة (ميتيك) التي أُزيحت من المشروع العام الماضي.شركة ميتيكوقال بيلاشو كاسا منسق الموقع ونائب مدير المشروع لرويترز خلال زيارة إلى المشروع الأسبوع الماضي "أزلنا بعض أعمال الصلب عند منافذ التصريف في القاع واستبدلناها بأخرى جديدة... كما قمنا بتعديل وإصلاح بعض أعمال هياكل الصلب".وأضاف "منافذ القاع... كانت في البداية من تنفيذ ميتيك"، في إشارة إلى شركة الصناعات الكبيرة التابعة للجيش التي كانت مسؤولة عن تنفيذ معظم الأعمال الإنشائية للسد لكن جرت إزاحتها عن المشروع في أغسطس من العام الماضي بعدما تولى أبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل. وقال بيلاشو "خلُص خبراؤنا إلى أن منافذ القاع كانت دون المستوى من حيث (متطلبات) الجودة".وكانت الشرطة الاثيوبية قد اعتقلت، في نوفمبر 2018، المدير التنفيذي للشركة التي كانت مكلفة بالإشراف على أعمال سد النهضة، وضابطا آخر تلاحقه السلطات القضائية، بتهم الفساد.وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الشرطة الفدرالية أعلنت أنها ألقت القبض على "المدير التنفيذي لشركة ميتيك اللواء كينف دانيو في منطقة حومرا، قرب حدود السودان".وتوصلت لجنة برلمانية إلى أن شركة "ميتيك" أهدرت مئات الملايين من الدولارات، في إنتاج الأجهزة دون دراسة شاملة عن السوق لمنتجاتها.وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن الحكومة ألغت العقد مع "ميتيك"، وستعطيه إلى شركة أخرى.وأشار آبي أحمد إلى أن بناء سدّ النهضة خُطط للانتهاء في خمس سنوات، ولكن لم يتم ذلك بسبب الإدارة الفاشلة للمشروع، بسبب تدخل شركة «ميتيك» التابعة للجيشوأضاف أن الشركة وإدراتها لم تكن عندها خبرة ولا معرفة للعمل في مثل هذه المشاريع الكبيرة.مقتل أو اغتيال مدير المشروعولم تكن قضية الفساد الخاصة بشركة ميتيك هي الوحيدة التي عطلت بناء السد الإثيوبي، لكن كانت هناك حادثة لا تقل أثرا عن واقعة ميتيك، وهي العثور على مدير مشروع سد النهضة، سيمجنيو بيكلي، مفارقا الحياة في سيارته التويوتا في 26 يوليو 2018،وقال زينو جمال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية في إثيوبيا للصحفيين إن التحقيقات كشفت أن الرجل استخدم سلاحه وقتل نفسه، وذلك على الرغم من شكوك زوجة المهندس وأمه في الروايات التي أدلت بها الجهات الإثيوبية المنوط بها التحقيق في الأمر.وذكرت تقارير حينها أن الوفاة ليس انتحارا وأن المهندس الإثيوبي تم اغتياله لأنه كان في هذا اليوم سيشارك في مؤتمر صحفي يكشف فيه للرأي العام الإثيوبي عن الأسباب التي أدت إلى تأخر الانتهاء من إتمام بناء السد وإكمال المشروع، وإن هذه البيانات كانت ستطال مسؤولين إثيوبيين كبار، وأن عملية اغتياله مدبرة للتعتيم على قضايا الفساد.الوادي العميقوبجانب قضايا الفساد وعدم امتلاك الخبرة التقنية والفنية للمشروع، كشف مسؤولون إثيوبيون أن هناك مشكلة ساهمت في تأخير إتمام بناء السد لمدة 3 سنوات على الأقل، تتمثّل في وجود واد عميق تم اكتشافه خلال تحويل مجرى المياه".ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية إينا عن المسؤولين قولهم إن السد كان يُفترض أن ينتج الطاقة باستخدام توربينين في 2014، ولكن أدى وجود هذا الوادي إلى تأخير المشروع حتى 2017.المظاهراتولم تكن العوامل العرقية والإثنية في إثيوبيا بمعزل عن العوامل التي أدت إلى تأخير استكمال السد، ففي عام 2015 أيضا، شهدت منطقة بني شنقول مظاهرات عنيفة وحاشدة تسببت في وقف أعمال البناء بمشروع سد النهضة، حيث جاءت هذه التظاهرات احتجاجا على قرار حكومي بمصادرة أراضي سكان المنطقة، التي تبعد 50 كيلومترا من الحدود الإثيوبية – السودانية.