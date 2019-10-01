الرئيس الفلسطيني يبعث برسالة عاجلة لـ الملك سلمان.. ويوجه له هذا الطلب

بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن برسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.





وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، وجه الرئيس عباس الشكر إلى الملك سلمان، معربا عن تقديره لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته.





وقال عباس في نص رسالته: "إن مواقف المملكة بقيادتكم الشجاعة والحكيمة، ستظل محل اعتزاز أبناء شعبنا وقيادته، مقدرين عاليا مواقفكم الثابتة، ودوركم الهام تجاه فلسطين وشعبها في مختلف المراحل، وفي جميع الظروف، طوال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني، ما يؤكد عمق الالتزام بقضايا أمتنا والدفاع عن حقوقها، والعمل على استعادة أراضيها".





وشدد أبو مازن على ثبات مواقف المملكة التي كانت ولا تزال مواقف عظيمة وتاريخية في دعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تشجيع ومؤازرة الشباب الفلسطيني في المشاركات الرياضية كافة.





وأعرب عن أمله في تلبية الأشقاء بالمملكة لدعوة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم للمنتخب الوطني السعودي للقاء شقيقه الفلسطيني على استاد الشهيد فيصل الحسيني، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في الـ15 من أكتوبر الجاري، وذلك من أجل تحقيق رغبة الشعب الفلسطيني، وكي لا يحرم المنتخب من اللعب على أرضه ووسط جمهوره، تلبية لمطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وتمنى عباس في ختام رسالته وافر السعادة والصحة والعمر المديد وللشعبين المزيد من التطور والازدهار.