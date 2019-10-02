مدير مكتبة القاهرة الكبرى: ننحاز إلى الشباب ونزرع بهم الهوية المصرية.. فيديو

قال ياسر عثمان، مدير مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، إن المكتبة رؤيتها ورسالتها وأهدافها تنحاز إلى الشباب ومعرفتهم بهويتهم وماضيهم وتعرفهم بتاريخهم حتى نزرع ذلك فيهم منذ الصغر .





وأضاف "عثمان" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المكتبة تقوم بعمل برنامج السبت الثانى من كل شهر لعرض فيلم عن حرب أكتوبر ليعكس بطولة من بطولات الحرب ثم بعد ذلك عمل ندوة مع عدد من أبطال العمل .





وأوضح أن مثل هذه الأفلام تعرف الشباب تاريخ ابائهم واجدادهم ونقدم تكريمات عديدة لأبناء وامهات شهداء الوطن .



