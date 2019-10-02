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مرأة

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أبرز 10 إطلالات أنيقة لـ ريم البارودي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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آية التيجي
دخلت الفنانة ريم البارودى، قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد نجاحها الكبير في مسلسل "قيد عائلى".

احتل مشهد للفنانة ريم البارودى المركز الثالث بقائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب، بعدما حقق ما يقرب من 150 ألف مشاهدة فى غضون ساعات من طرحه، حيث كشف المشهد عن صدمتها نتيجة وفاة نجلها داخل أحداث العمل.

واشتهرت الفنانة ريم البارودى بأنها تتقن جميع الأدوار التي تؤديها، وذلك بسبب أدائها المتميز.

ولا تتألق الفنانة ريم البارودى فقط في أدوارها، بل متميزة في إطلالتها، فغالبًا ما تبرز جمالها الخلاب، وطبيعتها، ونجد أنها تميل إلى ارتداء الألوان الفاتحة، وعدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل كبير، حيث إنها تعتمد على رقة وجمال ملامحها.

وفيما يلي نبرز لكم أجمل وأكثر إطلالات الفنانة ريم البارودي، والتي نالت إعجاب متابعيها، واليكم الصور من هنا..
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
ريم البارودي ريم البارودي
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