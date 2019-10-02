اليوم.. نظر تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح بتهمة التحريض ضد الدولة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.



