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حوادث

اليوم.. نظر تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح بتهمة التحريض ضد الدولة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت النيابة قد أسندت فى تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
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