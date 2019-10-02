قطاع الأعمال العام: تأسيس شركة تسويق ووساطة ضمن مشروع جسور

تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص؛ ضمن مشروع جسور، الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.





وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنها تستهدف فتح أسواق جديدة في الخارج، مع إعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية لتعود إلى نشاطها ودورها الأصلي بعمليات الوساطة في المستقبل.



