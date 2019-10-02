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اقتصاد

قطاع الأعمال العام: تأسيس شركة تسويق ووساطة ضمن مشروع جسور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال العام
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علياء فوزي
تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، تأسيس شركة للتسويق والوساطة بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص؛ ضمن مشروع جسور، الذي تتبناه الوزارة لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنها تستهدف فتح أسواق جديدة في الخارج، مع إعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية لتعود إلى نشاطها ودورها الأصلي بعمليات الوساطة في المستقبل. 

وتسعى الوزارة لتوفير خدمة التأمين على الشحنات الصادرة والواردة بواسطة شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين، موضحة أنه جار انطلاق أولى رحلات الخط الملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مشروع "جسور" .
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