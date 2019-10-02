اليوم.. نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابي معتز مطر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابى معتز مطر، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، فى القضية رقم 640 لسنة 2018.



