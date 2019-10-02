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حوادث

اليوم.. نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابي معتز مطر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:48 ص
معتز مطر
معتز مطر
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء شقيق الإرهابى معتز مطر، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، فى القضية رقم 640 لسنة 2018.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
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