تفاصيل خطة مساعد وزير الآثار لتنمية الموارد المالية للوزارة.. فيديو

أصدر وزير الآثار قرارا بتكليف إيمان زيدان للعمل مساعدا لوزير الآثار لتنمية الموارد المالية والاستثمار، مشرفا عاما على وحدة تنمية الموارد المالية بالوزارة.



كما تضمن القرار أنه ستكون من مهامها وضع السياسات اللازمة لزيادة الموارد المالية وإعداد وتطوير اللوائح الخاصة بالرعاية التجارية، ودراسة الفرص الاستثمارية الواردة للوزارة.



أكدت إيمان زيدان علي هامش جولة بمتحف الحضارة رصدتها كاميرا موقع صدي البلد، أن ملف الموارد المالية وفرص الاستثمار يمثل تحولًا تاريخيًا في تعامل وزراة الاثار معه، خاصة خلق فرص للاستثمار من خلال الأماكن والمتاحف الأثرية،مما يتوافق مع خطط الدولة في التنمية المستدامة.



وقالت: وزارة الأثار تسعي لاظهار الاماكن الأثرية بالشكل اللائق بما لا يقل عن مثيلاتها في الخارج، وهناك توجه بشكل عام نحو تأهيل هذه الأماكن بالخدمات وشراكات مع القطاع الخاص، كي تظهر بصورة أفضل للجمهور.



وأضافت: نسعي لإعادة تأهيل هذه الخدمات وتوظيفها لتقدم خدمات للزائرين بشكل لائق، وستكون هناك سياسات أفضل لاستغلال هذه الأماكن والحفاظ علي قيمتها.



وتابعت: هناك أيضا إعادة نظر في اللوائح الحالية للرعاية التجارية والتصوير وكل المصادر التي تزيد دخل وزارة الآثار،خاصةً رعاة الفعاليات التي تقام في الأماكن الأثرية والمتاحف أو مشروعات التطوير للخدمات أو المعارض المؤقتة في المتاحف ولوائح التصوير الفوتوغرافي والتجاري.