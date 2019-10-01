باريس سان جيرمان يفوز على جالاتا سراي في دوري الأبطال

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا هامًا على حساب مضيفه جالاتا سراي التركي بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



سجل هدف اللقاء الوحيد الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 52 ، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الثاني في دور المجموعات في هذه البطولة.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي باريس سان جيرمان للنقطة السادسة في صدارة المجموعة الأولى ، بينما توقف رصيد نادي جالاتا سراي عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.