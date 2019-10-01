اهم الاخبار.. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب.. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.12 مليار دولار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
الحكومة: لا توجد نواقص في الأدوية.. وجار تنفيذ خطة إنتاج الأنسولين الأقلام
في اهم الاخبار أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة استعدادات المستشفيات التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، وكذا الاطلاع على موقف تأمين المستحضرات الدوائية بالأسواق .. للمزيد اضغط هنا
ضربة جديدة لـ الجزيرة.. تفاصيل مثيرة
وجاء في اهم الاخبار أنه أصدرت غرفة المنشآت الفندقية قرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التليفزيون الخاص بالفنادق المصرية.. للمزيد اضغط هنا
السيسي: مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تمامًا حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها.. للمزيد اضغط هنا
محاسبة المحتكرين.. السيسي يوجه الحكومة بمحاربة الغلاء وتوفير المواد التموينية
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تمامًا حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها.. للمزيد اضغط هنا
نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس
وجاء بـ اهم الاخبار أنه كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز المذبحة الأسرية بأبو النمرس حيث تبين أن نجل شقيق زوج المجني عليهم وراء ارتكاب الجريمة.. للمزيد اضغط هنا
رئيس جمهورية ليبيريا .. رحلة جورج وايا من الفقر إلى تربع عرش العالم الكروي
وفي اهم الاخبار أنه يكمل الرئيس الليبيري جورج وايا اليوم الأول من أكتوبر عامه الـ 53 ، وفي عيد ميلاد النجم الكبير نلقي الضوء على أبرز المحطات في مشوار حياته الكروية والسياسية ، متى بدأ وكيف أصبح من لاعب مغمور في دولة فقيرة إلى النجم الأول علي العالم عام 1995 ثم رئيسا لدولته ليبيريا في عام 2017 .. للمزيد اضغط هنا
عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه دافع المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.. للمزيد اضغط هنا
خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه تسلمت دولة قطر راية تنظيم النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم "2022"، وذلك عقب انتهاء مونديال روسيا والذي توج بلقبه المنتخب الفرنسي.. للمزيد اضغط هنا
متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد
وفي اهم الاخبار أنه شاركت الفنانة الشابة مروة الأزلي صورا جديدة من كواليس تصوير مشاهدها الخاصة ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي يعرض حاليا".. للمزيد اضغط هنا
بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح جناح عمليات الطوارئ بجامعة بني سويف
وجاء بـ اهم الاخبار أنه افتتح اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جناح عمليات الطوارئ الجديدة بقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بتكلفة 14 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب العدد الكبير من العمليات الجراحية التي تصل إلى قسم الطوارئ، حيث تستقبل المستشفى يوم الأحد والثلاثاء والخميس جميع حالات الطوارئ على مستوى المحافظة وجميع أيام الأسبوع الجراحات المتخصصة".. للمزيد اضغط هنا
151 مليونا زيادة.. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.12 مليار دولار نهاية سبتمبر
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 45.12 مليار دولار بزيادة بلغت 151 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق عليه أغسطس.. للمزيد اضغط هنا
107 أشخاص يسحبون استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. تعرف على أبرزهم
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "وأج" أن 107 أشخاص تقدموا للترشح لانتخابات الرئاسة في الـ 12 من ديسمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا
بعد 7 أعوام.. محاكمة رئيس فرنسا الأسبق بسبب تكاليف حملته الانتخابية
وفي اهم الاخبار أنه يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المحاكمة بتهمة تجاوز النفقات المسموح بها في حملة الانتخابات الرئاسية في 2012 بأكثر من 20 مليون يورو، فيما يعرف بقضية "بجماليون".. للمزيد اضغط هنا
الحكومة: لا توجد نواقص في الأدوية.. وجار تنفيذ خطة إنتاج الأنسولين الأقلام
في اهم الاخبار أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة استعدادات المستشفيات التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي بالمرحلة الأولى، وكذا الاطلاع على موقف تأمين المستحضرات الدوائية بالأسواق .. للمزيد اضغط هنا
ضربة جديدة لـ الجزيرة.. تفاصيل مثيرة
وجاء في اهم الاخبار أنه أصدرت غرفة المنشآت الفندقية قرار رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التليفزيون الخاص بالفنادق المصرية.. للمزيد اضغط هنا
السيسي: مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تمامًا حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها.. للمزيد اضغط هنا
محاسبة المحتكرين.. السيسي يوجه الحكومة بمحاربة الغلاء وتوفير المواد التموينية
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار، مشددًا على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم، وأن الشعب المصري يعي تمامًا حجم التحديات التي يواجهها الوطن، ويقدّر التضحيات التي قدمها شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها.. للمزيد اضغط هنا
نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس
وجاء بـ اهم الاخبار أنه كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز المذبحة الأسرية بأبو النمرس حيث تبين أن نجل شقيق زوج المجني عليهم وراء ارتكاب الجريمة.. للمزيد اضغط هنا
رئيس جمهورية ليبيريا .. رحلة جورج وايا من الفقر إلى تربع عرش العالم الكروي
وفي اهم الاخبار أنه يكمل الرئيس الليبيري جورج وايا اليوم الأول من أكتوبر عامه الـ 53 ، وفي عيد ميلاد النجم الكبير نلقي الضوء على أبرز المحطات في مشوار حياته الكروية والسياسية ، متى بدأ وكيف أصبح من لاعب مغمور في دولة فقيرة إلى النجم الأول علي العالم عام 1995 ثم رئيسا لدولته ليبيريا في عام 2017 .. للمزيد اضغط هنا
عيب وحرام .. تركي آل الشيخ يدافع عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه دافع المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى رغم وجود اختلاف في وجهات النظر بينهما.. للمزيد اضغط هنا
خد كاس وشجع منتخب .. قطر تتسلح بالخمور والكحول في كأس العالم 2022
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه تسلمت دولة قطر راية تنظيم النسخة المقبلة من مونديال كأس العالم "2022"، وذلك عقب انتهاء مونديال روسيا والذي توج بلقبه المنتخب الفرنسي.. للمزيد اضغط هنا
متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد
وفي اهم الاخبار أنه شاركت الفنانة الشابة مروة الأزلي صورا جديدة من كواليس تصوير مشاهدها الخاصة ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، والذي يعرض حاليا".. للمزيد اضغط هنا
بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح جناح عمليات الطوارئ بجامعة بني سويف
وجاء بـ اهم الاخبار أنه افتتح اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف جناح عمليات الطوارئ الجديدة بقسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بتكلفة 14 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب العدد الكبير من العمليات الجراحية التي تصل إلى قسم الطوارئ، حيث تستقبل المستشفى يوم الأحد والثلاثاء والخميس جميع حالات الطوارئ على مستوى المحافظة وجميع أيام الأسبوع الجراحات المتخصصة".. للمزيد اضغط هنا
151 مليونا زيادة.. ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 45.12 مليار دولار نهاية سبتمبر
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه ارتفع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 45.12 مليار دولار بزيادة بلغت 151 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق عليه أغسطس.. للمزيد اضغط هنا
107 أشخاص يسحبون استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر.. تعرف على أبرزهم
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أنه ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "وأج" أن 107 أشخاص تقدموا للترشح لانتخابات الرئاسة في الـ 12 من ديسمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا
بعد 7 أعوام.. محاكمة رئيس فرنسا الأسبق بسبب تكاليف حملته الانتخابية
وفي اهم الاخبار أنه يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي المحاكمة بتهمة تجاوز النفقات المسموح بها في حملة الانتخابات الرئاسية في 2012 بأكثر من 20 مليون يورو، فيما يعرف بقضية "بجماليون".. للمزيد اضغط هنا