الصحف العالمية: تشافي ينهار أمام الهلال والسد فى ورطة كبيرة

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بفوز فريق الهلال السعودى على مضيفه السد القطري، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.



ورصدت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية أحداث المباراة، لتتحدث عن سقوط تشافي هيرنانديز أمام الروماني رازفان لوشيسكو، بعد خسارة فريقه بالأربعة رغم تقدم السد في بداية المباراة.



شبكة "CNA" الآسيوية عنونت بأن الهلال دمر سد قطر برباعية، خلال مباراة تفوق فيها الفريق السعودي بوضوح، من خلال هجوم متنوع وأهداف غزيرة على مدار الشوطين.



كذلك وضعت "يورو نيوز" العالمية خبرًا عن نتيجة المباراة مع تقرير يصف أحداثها من البداية للنهاية. وهو ما فعلته أيضًا محطة "فرانس24" الفرنسية التي رصدت النتيجة الثقيلة في مقدمة صفحتها الرياضية.



وكتب أيضًا موقع "نيوز92" الباكستاني عن فوز الزعيم السعودي في قطر، مؤكدًا أن الهلال قطع شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.



الجدير بالذكر أن أصداء المباراة وصلت الصحف الإسبانية سريعًا، لتشير صحيفة "ماركا" إلى أن سد تشافي أصبح خارج البطولة عمليًا، بعد التألق الكبير للهلال ولاعبيه بقيادة الأسد الفرنسي جوميز.



صحيفة "آس" أيضًا وصفت السد بالفريق المختفي تمامًا خلال المباراة، خصوصًا بعد تأخره في النتيجة وطرد أحد لاعبيه، ليسقط بشكل غير متوقع أمام منافسه السعودي على أرضه وبين جماهيره.