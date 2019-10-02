حملة بلدي أمانة في البحيرة تجوب 16 قرية للتوعية بمخاطر الشائعات

استهدفت حملة طرق الأبواب فى يومها الثالث بمحافظة البحيرة والتى دشنها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات مصر بعنوان "بلدى أمانة " أمس الثلاثاء 43 ألف فرد فى 16 قرية بمراكز ومدن البحيرة .





وذلك لتوعيتهم بمخاطر إثارة الفتن والشائعات التى تبثها القنوات المعادية للدولة والمتحدثة لصالح الجماعة الإرهابية "الجزيرة ومكملين والشرق" بغرض زعزعة استقرار البلاد للوقيعة بين الشعب المصرى والقيادة السياسية والتشكيك إنجازات الدولة والضرب فى الجيش والشرطة بغرض انتشار الفوضى والبلطجة فى ربوع البلاد مرة أخرى.





وأكدت المهندسة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة نجاح الحملة ليومها الثالث في الوصول 7500 أسرة بإجمالى 43500 فرد بينهم 30300 سيدة و 13200 فى 16 قريه بنطاق مراكز محافظة البحيرة وهى قرى:" الغلالبة بمركز دمنهور،حي أبو الريش ببندر دمنهور، الساحل بمركز رشيد، قريه محلة النصر بمركز شبراخيت، يوسف الصديق بمركز وادي النطرون، الكنائس بمركز كفر الدوار،محمد رفعت بمركز حوش عيسي، وكفر عوانه بمركز ايتاى البارود، وروضة الخزان بمركز المحمودية، وكوم فرين بمركز الدلنجات، النمرية بمركز ابو المطامير،وزرزاره بمركز ادكو،وعثمان بن عفان بمركز بدر، عزبة صقر بمركز الرحمانية،والجرادات بمركز أبو حمص، والطود بمركز كوم حماده" بمساعدة الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات واعضاء فرع المجلس بالمحافظة.





وشهدت حملة "بلدى أمانة" اليوم الثلاثاء قافلة سكانيه شاملة و4 لقاءات بمستشفى التأمين الصحي وبكنيستى ماري جرجس ، والسيدة العذراء، الفرنسيسكان بكوم حمادة كما تم تجميع الأوراق استخراج بطاقة الرقم القومى.





واختتمت حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة فى يومها الثالث بحوار مع الأهالي وحلقات نقاشية حول الأحداث الجارية والمشاكل التى يعانون منها لوضع الحلول المناسبة لها من خلال التواصل مع المسئولين واستقبلت الحملة 8شكاوي جماعية خاصة بتوقف معاش تكافل وكرامة.





وتم تعريف جميع الحاضرين سواء بالندوات أو اللقاءات بالخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115 وعنوان فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة للحضور للمكتب واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه تجاه كل شكوى.



