لقاء الخميسي تفجر مفاجأة مدوية وتصدم الجمهور على الهواء.. شاهد

فجرت الفنانة لقاء الخميسي، مفاجأة لكل جمهورها على الهواء، قائلة :" أنا هعمل فرقة غناء وهغني الفترة المقبلة".



وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أنا بغني من زمان جدا وأجلت قرار تكوين فرقة غنائية".



وتابعت لقاء الخميسي:" عائلتي موسيقية وأنا بغني منذ صغري في المسرح مع عائلتي، وكنت بغني في الجامعة والمعهد وابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، وحلم حياتي هو الغناء والعزف على التشيللو".

