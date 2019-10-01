لقاء الخميسي تفجر مفاجأة مدوية وتصدم الجمهور على الهواء.. شاهد

فجرت الفنانة لقاء الخميسي، مفاجأة لكل جمهورها على الهواء، قائلة :" أنا هعمل فرقة غناء وهغني الفترة المقبلة".
وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أنا بغني من زمان جدا وأجلت قرار تكوين فرقة غنائية".
وتابعت لقاء الخميسي:" عائلتي موسيقية وأنا بغني منذ صغري في المسرح مع عائلتي، وكنت بغني في الجامعة والمعهد وابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، وحلم حياتي هو الغناء والعزف على التشيللو".
وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":" أنا بغني من زمان جدا وأجلت قرار تكوين فرقة غنائية".
وتابعت لقاء الخميسي:" عائلتي موسيقية وأنا بغني منذ صغري في المسرح مع عائلتي، وكنت بغني في الجامعة والمعهد وابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، وحلم حياتي هو الغناء والعزف على التشيللو".