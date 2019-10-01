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توك شو

لقاء الخميسي تفجر مفاجأة مدوية وتصدم الجمهور على الهواء.. شاهد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 11:06 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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هاني حسين
فجرت الفنانة لقاء الخميسي، مفاجأة لكل جمهورها على الهواء، قائلة :" أنا هعمل فرقة غناء وهغني الفترة المقبلة".

وأضافت لقاء الخميسي في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار":"  أنا بغني من زمان جدا وأجلت قرار تكوين فرقة غنائية".

وتابعت لقاء الخميسي:" عائلتي موسيقية وأنا بغني منذ صغري في المسرح مع عائلتي، وكنت بغني في الجامعة والمعهد وابتعدت عن الغناء من أجل التمثيل، وحلم حياتي هو الغناء والعزف على التشيللو".
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